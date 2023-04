Visita a sorpresa al Taliercio: avvistato Camara del Psg

Visita a sorpresa a Venezia. A osservare allenarsi i ragazzi della prima squadra è stato avvistato Zoumana Camara.

Camara, ex giocatore tra le altre di Psg, Olimpique Marsiglia ed Inter, è stato infatti in visita al Taliercio per assistere agli allenamenti dei ragazzi di mister Vanoli. Occhi puntati su qualcuno in particolare? Oggi Camara è allenatore dell'under 19 del Paris Saint Germain.