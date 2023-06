“Venezia, would you marry me?”: al via la campagna abbonamenti del Venezia calcio

A partire dalle ore 10 di mercoledì 28 giugno sarà attiva la campagna abbonamenti per la stagione 2023/24 del campionato di Serie B. La campagna rimarrà attiva sino alla prima partita casalinga di campionato.



Le partite incluse nell’abbonamento saranno 18, un match casalingo sarà escluso dall’abbonamento: l’incasso della “Giornata Arancioneroverde” sarà dedicato ad iniziative sociali. Per sottoscrivere l’abbonamento 2023/24 sarà necessario essere in possesso della Venezia FC Supporters Card, grazie alla quale sarà possibile caricare il proprio abbonamento in formato digitale. La Supporters Card offre la possibilità ai tifosi di essere parte attiva del club con inviti ad eventi esclusivi, sconti sul merchandising e promozioni dedicate. Tutte le informazioni relative alla sua validità e alle modalità di richiesta sono reperibili nella sezione dedicata (link). La Venezia FC Supporters Card sarà gratuita durante le fasi dedicate ad ex abbonati 2022/23 e durante la fase pre-season della campagna abbonamenti 2023/24, il costo sarà poi di € 5,00 se richiesta durante la terza fase della campagna abbonamenti 2023/24, cui si aggiungono € 2,50 per diritti di prevendita.



La campagna abbonamenti 2023/24 sarà scandita da tre fasi di vendita:

Fase 1 (Ex abbonati 2022/23)

Fase riservata esclusivamente agli ex abbonati nella stagione 22/23 che intendano confermare il posto occupato nella passata stagione, a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 28 giugno alle ore 23:59 di domenica 2 luglio. Gli ex abbonati che vogliano modificare il posto assegnato nella passata stagione potranno accedere a una finestra di vendita loro riservata a partire dalle ore 15:00 di lunedì 3 luglio alle ore 23:59 di domenica 9 luglio. In questa fase la Supporters Card sarà gratuita.

Fase 2 (Pre-season)

Questa fase sarà aperta a tutti i tifosi in concomitanza con il periodo di ritiro della Prima Squadra a Falcade, a partire dalle ore 15:00 di lunedì 10 luglio fino alle 23:59 di domenica 23 luglio. In questa fase la Supporters Card sarà gratuita.

Fase 3

La vendita libera sarà attiva a partire dalle ore 15:00 di lunedì 24 luglio fino alla prima partita casalinga del campionato 2023/24. In questa fase la Supporters Card sarà emessa al costo di € 5,00 più diritti di prevendita.



La tabella che riporta il tariffario completo della campagna abbonamenti 2023/24 è disponibile a questo link (link). In particolare, nella prossima stagione sono confermate in tutti i settori le riduzioni Under-18 e Over-65, nonché la tariffa agevolata per studenti universitari “Tribuna Magazzini”. Presentando un documento/badge attestante la frequenza dell’università, gli studenti potranno acquistare, esclusivamente negli Store Venezia FC, un abbonamento stagionale nei Distinti Laterali a € 99,00. Rispetto alla passata stagione, il Pacchetto Family è stato esteso a tutti i settori: uno o due adulti a tariffa intera potranno usufruire di riduzioni per inserire nell’abbonamento fino a tre minori Under-16.



, inserendo il codice della Tessera del Tifoso se il vecchio abbonamento era stato caricato su di essa, oppure il codice del sigillo fiscale se il vecchio abbonamento era in formato cartaceo. L'abbonamento sarà disponibile anche presso i punti vendita fisici del Venezia FC, negli Store di Rialto e del Museo M9: per gli orari di apertura, vi invitiamo a consultare la pagina dedicata (link). Dal 28 giugno al 16 luglio sarà inoltre possibile sottoscrivere l'abbonamento anche presso lo Stadio Pier Luigi Penzo. Ad ogni abbonamento vanno aggiunti i diritti di prevendita, pari a € 3,00 presso i punti vendita ufficiali del Venezia FC e € 3,50 presso i punti vendita Vivaticket e online.

L’abbonamento potrà essere sottoscritto online tramite il sito veneziafc.vivaticket.it