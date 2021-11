Caorle pareggia col Vittorio

Brutta partita con un gioco spesso confusionario e parecchi errori. Hanno avuto sicuramente più occasioni i Caorlini che hanno anche colpito due legni. Sicuramente il migliore in campo è stato il portiere vittoriese che ha parato l'impossibile. L'episodio chiave avviene verso la fine del primo tempo. L'arbitro non fischia un fallo evidente a favore degli ospiti. Il fatto innervosisce un giocatore vittoriose che, usando un linguaggio non forbito,si fa espellere lasciando gli ospiti in dieci. Intanto Sakajeva era comunque riuscito a riportare i suoi in parità dopo che i padroni di casa erano passati in avanti con Della Bianca.

La ripresa

Il Vittorio si chiude a riccio a tutela dell'1 a 1 conquistato nel primo tempo. Il Caorle sembra accontentarsi e non preme più di tanto sull'accelleratore. Ne nasce una ripresa con ben poche emozioini tanto che un pareggio alla fine arriva ma è un punto a testa che per gli obbiettivi delle due compagini non serve a nessuno.