Caso Cavarzano-Spinea, la Corte d'Appello ha accolto il ricorso dei bellunesi

E' arrivato l'epilogo per il caso Cavarzano-Spinea in quanto il giudice sportivo ha confermato il 2-0 ottenuto sul campo dai bellunesi lo scorso 16 settembre. La partita inizialmente avrebbe dovuto essere rigiocata per via di un errore tecnico dell'arbitro che, a causa di uno scambio di persona, non avevo espulso per doppia ammonizione un giocatore dei giallorossi.



La società del presidente Claudio Sella aveva però presentato un appello alla Corte Sportiva che è stato ufficialmente accolto in quanto non è "qualificabile come errore tecnico lo scambio di persona accertato solo nei giorni successivi alla gara".



Di seguito la parte rilevante della sentenza:



In ordine, invece, al secondo motivo di reclamo ovvero quello che il Giudice Sportivo avrebbe ricondotto l’errore dell’arbitro ad un cd. errore tecnico, il reclamo appare fondato a prescindere da ogni indagine sull’utilizzabilità o meno delle immagini audiovisive ai fini della valutazione della natura dell’errore in cui sarebbe incorso l’Arbitro. Si evidenzia, infatti, che per cd. errore tecnico (ovvero per errore che può comportare la ripetizione della partita) non si intende di certo l’errore in cui può cadere l’Arbitro nell’interpretare e/o valutare un’azione di gioco e/o quindi nemmeno l’errore nell’individuare il calciatore che abbia commesso un fallo. Ed invero, può definirsi errore tecnico l’errore che trova la propria genesi e si concretizza nella mancata applicazione del Regolamento di gioco; in buona sostanza, l’Arbitro che commetta un simile errore dimostra di non conoscere appieno il Regolamento. Attesa la gravità dell’errore tecnico, una volta riconosciutane l’esistenza, risulta legittima la richiesta di ripetizione della gara. Venendo, ora, al caso che ne occupa, nessun errore tecnico è stato commesso dall’Arbitro, essendosi questi reso responsabile di un errore di valutazione, concretizzatosi nell’errata identificazione dell’autore materiale del fallo. Si tratta, quindi, di un errore che non denota la non conoscenza e/o mancata applicazione del Regolamento, ma di un mero errore di valutazione di un’azione di gioco che non può (a prescindere dall’eventuale gravità dell’errore: si pensi, a titolo esemplificativo ad un rigore non concesso o ad un goal annullato per errata valutazione dell’esistenza di un fallo) essere motivo di ripetizione, nemmeno in quelle ipotesi in cui l’Arbitro, terminata la partita, rivedendo il proprio operato, ritenga che la decisione assunta in campo non sia stata corretta. Quanto appena evidenziato, ovvero che non si sia trattato errore tecnico, ma di errore di valutazione trova – per quanto occorrer possa – conferma nello stesso supplemento di rapporto dell’Arbitro che ammette, dopo aver visto il filmato, il proprio errore di valutazione dell’azione di gioco, avendo individuato come soggetto autore del fallo e, quindi, passibile dell’ammonizione un soggetto diverso da quello che, in realtà, aveva commesso il fallo stesso (si veda sul punto il recente arresto della Corte Sportiva d’Appello Nazionale con la Decisione 085/CSA/2020/2021, nel quale risulta chiaro come non sia “ … qualificabile come errore tecnico (lo scambio di persona accertato solo nei giorni successivi alla gara) …” . Nessun riferimento viene fatto ad eventuali o presunti errori di annotazione sul taccuino; dunque, nel corso della gara, l’Arbitro ha ritenuto di aver ammonito il calciatore autore del fallo. Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato, la Corte ritiene di confermare l’irrogazione di una squalifica per n. 1 giornata al calciatore n. 6 Bottani Francesco e, per il resto, di riformare la decisione assunta dal Giudice di primo grado di ripetizione della gara, omologando il risultato acquisito sul campo.





PQMLa Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera di accogliere parzialmente il reclamo presentato dalla società CAVARZANO BELLUNO, annullando la disposta ripetizione della gara e omologando il risultato acquisito sul campo