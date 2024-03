Promozione, il Cavarzere si aggiudica il derby dell'Adige

PETTORAZZA SAN MARTINO - CAVARZERE 0-1



Pettorazza San Martino: Cattozzo, Bulgarelli (1' st. Moretto), Barbierato, Boscolo Nata, Rossetti, Bacco (1' st. Padovan), Nordio (34' st. Birolo), Bizzaro, Roncon (1' st. Bellin), Bisan (20' st. Pattaro), Munaro. A disposizione: D'Ambrosio, Scarpa, Cremone. Allenatore: Tessarin.



Cavarzere: Bragato, Pupa, Caso, Caraceni, Boscolo (46' st. Mazzetto), Grigoletto, Michieli (46' st. Bertaggia A.), Pagan (40' st. Menesello), Bellemo, Hermas, Zanellato (34' st. Zecchinato). A disposizione: Padoan, Bertaggia A., Moretto, Polato, Bertaggia F., Pianta. Allenatore: Mantoan



Arbitro: Scalabrin di Padova (assistenti Rocco di Mestre e Aubelaid di Padova)

Reti: 7' pt. Bellemo.



Ammoniti: Nordio (P), Bellemo (C).

Il Cavarzere di mister Roberto Mantoan espugna San Martino di Venezze, battendo 1-0 i padroni di casa del PSM. Al 7' vantaggio di Bellemo il quale dai 30 metri fa partire un missile che colpisce prima il palo per poi insaccarsi in rete. Nel complesso la partita è pesantamente segnata dal terreno zuppo d'acqua che non permette alle due squadre di giocare, elemento che ha reso l'incontro una dura battaglia nella quale hanno prevalso i biancocelesti. In classifica il Cavarzere aggancia il Monselice al quarto posto, il quale però ha una gara da recuperare.