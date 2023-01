Ceccaroni al Lecce, Haps al Genoa: arrivano Sverko, Carboni e Milanese

Dopo Cuisance anche Haps, che va al Genoa, e Ceccaroni che finisce al Lecce. Sono le partenze illustri di queste ore in casa arancioneroverde.

In particolare il passaggio del difensore Pietro Ceccaroni all'US Lecce avviene con la formula del prestito, con diritto di opzione in favore del club salentino. Giunto in laguna nella stagione 2019/20, Ceccaroni, 27 anni, ha totalizzato 131 presenze e 7 gol fra Serie B, Serie A e Coppa Italia con la maglia del Venezia, contribuendo alla promozione del club nella massima serie con tre gol nella stagione 2020/21. ò

Con la formula del prestito fino al termine della stagione, arriva invece Tomamso Milanese dalla Cremonese. Marin Šverko, 24 anni, proveniente dal club di Eredivisie FC Groningen, arriva fino a fine stagione. A titolo temporaneo arriva anche Andrea Carboni dal Monza. A titolo definitivo l'arrivo dell’attaccante olandese Daishawn Redan, 21 anni, in arrivo dall’Hertha BSC, militante in Bundesliga.