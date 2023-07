Ceccaroni va al Palermo, il Venezia in difesa blinda Marin Šverko

Ceccaroni lascia il Venezia. E' di queste ore, infatti, l'ufficializzazione della cessione a titolo definitivo del difensore Pietro Ceccaroni al Palermo Football Club.



Giunto in laguna nella stagione 2019/20, Ceccaroni, 27 anni, ha totalizzato 131 presenze e 7 gol fra Serie B, Serie A e Coppa Italia con la maglia del Venezia, contribuendo alla promozione del club nella massima serie con tre gol nella stagione 2020/21.

Per un giocatore che lascia, uno che arriva. Nel reparto, infatti, la società ha fatto sapere di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del difensore croato Marin Šverko, proveniente FC Groningen. Šverko, 25 anni, ha firmato un accordo che lo lega al club fino al termine della stagione 2025/26.



Cresciuto nelle giovanili del Karlsruher, dove permane fino al 2017, passa all’ FSV Magonza II, con cui registra 39 presenze, un gol e un assist fra la terza divisione tedesca e la Regionalliga Südwest. Dopo alcune esperienze in prestito nei campionati tedeschi, il giovane difensore centrale viene notato dall’FC Groningen, che lo acquista a titolo definitivo nel 2021. Con la compagine olandese, Šverko totalizza 28 presenze in Eredivisie. Giunto in prestito al Venezia nel gennaio 2023, nel corso della passata stagione ha totalizzato con la maglia arancioneroverde 5 presenze. A livello internazionale, Šverko ha completato la trafila delle nazionali giovanili croate, collezionando 28 presenze e un gol dall’Under-17 all’Under-21.