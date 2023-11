Prima Categoria, la Libertas Ceggia batte 2-1 la capolista Campocroce

LIBERTAS CEGGIA - CAMPOCROCE 2-1

Libertas Ceggia (4-3-3): Marchese, Mannino, Chiumento (28' st Destito), Frasson, Serafin, Orlandini, R. Ghedini (40' st Zangrando), D'Alberto (27' st Veronelli), Solighetto (47' st Fall), N. Ghedini, Marchesin. All. Zoggia.

Camproce (4-3-1-2): Martire, Guido, Andreasi (33' st Simionato), Barbiero (33' st Cazzin), Crescente, Marin, Cipolato (24' st Gatto), Manna (34' st Bordin), De Gaspari, Borile (10' st Diedolo), Artiaco. All. Michelato.

Reti: pt 45' Solighetto; st 32' Frasson, 38' aut. Marchese.

Arbitro: Zanon di Venezia.

Note: ammoniti N. Ghedini, Frasson, Barbiero, Manna, Fall, Gatto, Marchese. Angoli 4-0. Recuperi pt 2', st 6'. Spettatori 120 circa.

Ceggia. Con le unghie e i con i denti, nel complesso comunque con merito, la Libertas Ceggia batte 2-1 la capolista Campocroce e ritrova il sorriso dopo un punto in 3 partite. Primo tempo in cui partono meglio gli ospiti gialloverdi, i quali creano più di qualche occasione pericolosa. La Libertas attende e poi colpisce con Solighetto allo scadere: un gol che cambia l'inerzia del match visto che nella ripresa i biancocelesti conducono le danze fino al meritato raddoppio di Frasson. L'episodio del rigore riapre i giochi, portando a un finale di partita tambureggiante ma il risultato non cambierà più.

Maglia biancoceleste classica per la Libertas Ceggia, schierata da mister Zoggia con un 4-3-3 molto coperto che diventa 4-5-1: formazione molto rimaneggiata, tanti gli infortunati, nei fatti Solighetto è l'unica punta. Divisa tradizionale gialloverde per il Camproce: 4-3-1-2 per mister Donolato, Barbiero davanti alla difesa, Borile trequartista, punte De Gaspari e Artiaco. Al 15' primo tiro in porta della partita, ci prova D'Alberto dai 20 metri, Martire blocca a terra. Camproce che si vede al 20', cross di Guido e deviazione fuori di De Gaspari. Al 23' palla di Barbiero per De Gaspari, Marchese abbozza l'uscita ma poi resta in porta, il tiro del numero nove gialloverde termina sull'esterno della rete. Un minuto dopo discesa sulla sinistra di Artiaco, cross basso per il solissimo De Gaspari ma la palla è troppo lunga. Occasione per il Camproce al 38' quando Manna gira di poco sopra la traversa un calcio di punizione proveniente dalla trequarti destra. Al 45' Libertas Ceggia in vantaggio in una delle poche sortite offensive del primo tempo: palla in mezzo di Frasson per Solighetto che da due passi incorna in rete. Si chiude qui il primo tempo.

Nella ripresa si riparte dai medesimi ventidue in campo, sempre più pesante il campo che rende la partita una battaglia a centrocampo. All'11' Marchesin serve D'Alberto che arriva dentro l'area ma incespisca e non riesce a tirare. Un minuto dopo azione molto simile, stavolta il tiro del numero nove biancoceleste viene respinto da Martire. Al 14' azione del Campocroce favorita da un paio di scivolate, cross in mezzo di Artiaco per De Gaspari che anche lui però tradito dal terreno viscido cicca la palla. Dopo il gol segnato a fine primo tempo decisamente meglio la squadra di casa, in cui si segnala la buona prestazione del 2006 D'Alberto. Il Campcroce invece sbaglia moltissimo in fase di costruzione, non arrivando più a servire con frequenza le punte. Al 26' azione in velocità di Solighetto che va via ad Andreasi, cross in mezzo per Marchesin che da due passi ci prova due volte ma viene chiuso dalla difesa. Al 41' Manna per Gatto che però è lento a girarsi e l'occasione sfuma. Al 31' corner per il Ceggia, sponda di Solighetto per Mannino che calcia, ci mette una pezza Martire. L'azione non termina perchè un minuto più tardi Frasson raccoglie una palla vagante dal vertice destro dell'area piccola e insacca col sinistro sul secondo palo, lasciando di sasso Martire. Al 38' cross da sinistra, uscita a valanga di Marchese che travolge De Gaspari: rigore netto. Dal dischetto va Crescente, Marchese respinge, la palla gli rimbalza però sulla spalla e termina beffardamente in rete. Al 44' verticalizzazione di Solighetto per Marchesin che solo davanti al portiere gli calcia però addosso, divorandosi il colpo del KO. Al 48' punizione da metà campo, colpo di testa di Artiaco, para Marchese. E' l'ultima occasione del match.