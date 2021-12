Il Centro Sportivo Taliercio diventerà la casa degli arancioneroverdi per i prossimi 40 anni

Nella seduta odierna il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità le delibere con cui si autorizza la concessione degli spazi in via Vendramin, a Mestre, al Venezia. Il Centro Sportivo Taliercio diventerà quindi la casa degli arancioneroverdi per i prossimi 40 anni.

Il progetto

E' stato inoltre approvato il progetto di ristrutturazione edilizia dell'edificio a gradinata con ampliamento dei locali ad uso spogliatoi e lavanderia del Centro Sportivo, di proprietà comunale, nuovi campi da calcio e gli indirizzi per l’affidamento dello stesso Centro Sportivo alla società Venezia FC, a seguito della riqualificazione dell'impianto. Quest'ultima prevede il rinnovo e la sistemazione del sito al fine di adeguarlo ai più recenti e innovativi standard strutturali e logistici in ambito sportivo. Un intervento che consentirà alla Società di poter ospitare competizioni professionistiche a vari livelli giovanili e femminili, con uno sforzo finanziario da parte del Venezia FC di circa 6.700.000 euro. Il Presidente del Venezia Duncan Niederauer, nell'apprendere la notizia, ha dichiarato: «Quella di oggi è una giornata storica per il Venezia, perchè grazie a questa delibera prende corpo il sogno di poter costruire la nostro nuova casa. Ringrazio il sindaco Brugnaro, il vicesindaco Tomaello e tutto il consiglio comunale per la grande attenzione e vicinanza dimostrataci con questo atto, che dimostra la particolare sensibilità di questa amministrazione nei confronti dei progetti di sviluppo dello sport della città di Venezia.»

Coppa Italia

Sono inoltre arrivate le date degli ottavi di finale di Coppa Italia: il Venezia affronterà mercoledì 12 gennaio alle 14.30 l'Atalanta a Bergamo.