Ceppitelli dal Cagliari al Venezia: il difensore vestirà l'arancioneroverde

Arriva a Venezia il difensore Luca Ceppitelli, svincolato a seguito della scadenza del suo contratto con il Cagliari. Ceppitelli ha firmato un accordo fino al termine della stagione, con rinnovo automatico per un’ulteriore stagione al verificarsi di determinate condizioni.

Ceppitelli, 32 anni, ha trascorso le ultime otto stagioni al Cagliari, con cui ha totalizzato 154 presenze in Serie A (sette stagioni) e 26 presenze in Serie B (una stagione). Nato in provincia di Perugia, Ceppitelli ha iniziato la sua carriera nel Perugia Calcio, per poi passare alla Fidelis Andria, al Bari e al Parma, fino ad approdare al Cagliari nell'agosto 2014.

La società ha inoltre fatto sapere che sabato in occasione di Venezia - Bari, una volta terminato il riscaldamento della squadra, un gruppo di 14 sbandieratori dell'Associazione Musici & Sbandieratori della "Città Murata" di Montagnana si esibirà al centro del campo con i vessilli dei colori sociali del Venezia. Durante l'intervallo, infine, verranno premiati con un abbonamento per la stagione sportiva 2022/23 i 6 ragazzi vincitori della Regata Storica 2022 della categoria Giovanissimi su pupparini a 2 remi.