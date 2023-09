Cittadella-Venezia 0-0, il commento di mister Vanoli e di Altare

Al termine della sfida tra Cittadella e Venezia, valevole per la Giornata 4 del campionato di Serie BKT 2023/24, conclusasi con un pareggio a reti inviolate, il tecnico del Venezia Paolo Vanoli e il difensore Giorgio Altare hanno così analizzato il match.



Paolo Vanoli: “Incontrare il Cittadella su questo campo è difficile. I cambi di formazione iniziali sono pensati, devo guardare alla prospettiva futura dove avremo tante partite ravvicinate. Ho avuto un’ottima risposta da tutti i ragazzi, sono contento. Il campo sicuramente ci ha penalizzato, i primi 15 minuti siamo partiti in sordina. Ci è mancata la qualità nell’ultimo passaggio ma abbiamo fatto di tutto per provare a vincerla, non ci siamo riusciti ma abbiamo fatto un buon punto. Abbiamo preso dei giocatori esperti che hanno già vinto la Serie B, e abbiamo anche giovani che hanno voglia di sacrificarsi. La continuità è fondamentale in questo campionato, so di avere una rosa profonda, dobbiamo solo perfezionare i meccanismi di gioco. La Serie B è molto pericolosa, dobbiamo mantenere alto il livello di attenzione e stare sempre sul pezzo. Ora riposiamo un paio di giorni e poi si torna al lavoro.“



“Abbiamo avuto qualche occasione ma sapevamo che la partita sarebbe stata questa perché loro sono bravi a fare giocare male gli avversari. Ci sarà sicuramente qualche altra gara difficile come questa, lavoreremo sui dettagli per poter fare meglio in futuro. Stasera secondo me abbiamo fatto il possibile, ci portiamo a casa questo pareggio con umiltà e pensiamo alla prossima sfida.”