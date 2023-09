Il lanciatissimo Venezia affronta il Cittadella, Vanoli: «E' un derby, massima attenzione»

Il Venezia torna in campo e lo fa nel derby contro il Cittadella. Calcio d'inizio alle 20.45 allo stadio Tombolato. Il Venezia arriva lanciatissimo nella gara contro i granata, vista la vittoria contro la Sampdoria e vista la forma dell'attacco, ad oggi il più prolifico. Il Cittadella arriva da un pareggio con il Bari ma da una generale fatica in zona gol.

Vanoli nel prepartita: «Sono contento che si sia chiuso il calciomercato, non è mai facile lavorare con la squadra in questo periodo. Faccio i complimenti al Direttore Antonelli che ha fatto un ottimo lavoro, riuscendo a sfoltire la rosa e a completarla ieri con Dembélé, un giovane interessante per la fascia destra. Mi è piaciuta molto la nostra reazione di mercoledì contro la Sampdoria, non era facile con un gol preso subito 30 secondi dall’inizio della ripresa, noi non solo l’abbiamo ripresa ma siamo andati anche oltre, riuscendo a portare a casa la vittoria in un campo difficilissimo, disputando una grande partita. Il Cittadella è una società modello secondo me, perché ogni anno riesce a fare un lavoro importante con risorse limitate. Hanno un bravissimo Direttore che conosce bene la Serie B e i giocatori, nonostante abbiano cambiato tanto rispetto all’anno scorso li vedo come una squadra compatta, con un’idea chiara e molto fastidiosa da affrontare. Sarà pur sempre un derby, dovremo essere bravi a soffrire e ad approcciare la partita con la massima attenzione. La Serie B è campionato molto difficile, chi scende dalla A parte già da una base forte e chi sale dalla C lo fa con entusiasmo e voglia di confermarsi.»



Sono 22 i giocatori convocati dal tecnico Paolo Vanoli. Portieri: Bruno Bertinato, Matteo Grandi, Jesse Joronen. Difensori: Giorgio Altare, Antonio Candela, Ali Dembélé, Jay Idzes, Marco Modolo, Marin Šverko, Maximilian Ullmann, Francesco Zampano. Centrocampisti: Magnus Kofod Andersen, Bjarki Bjarkason, Gianluca Busio, Mikael Ellertsson, Nunzio Lella, Tanner Tessmann. Attaccanti: Denis Cheryshev, Christian Gytkjaer, Dennis Johnsen, Nicholas Pierini, Joel Pohjanpalo.