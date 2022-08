Il Venezia contro il Cittadella la riprende: 1-1 sotto il diluvio al Tombolato

Nella seconda di campionato il Venezia va al Tombolato ad affrontare il Cittadella.

La partita

Il primo tempo è decisamente di tinta granata: i padroni di casa vanno vicini al vantaggio prima con la possibilità di Asencio al 12', poi al 23', sempre lui, di testa colpisce la traversa. Il Venezia non riesce ad essere propositivo e la prima frazione si chiude senza reti. Qualche cambio e gli arancioneroverdi, nonostante il diluvio, provano a essere più propositivi: è Cuisance ad affacciarsi in avanti, ma al 70' il Cittadella trova il gol. Asencio entra in area, salva Joronen ma Antonucci non fallisce il tap-in. E' 1-0. Venezia in tilt per qualche secondo: gli arancioneroverdi rischiano di regalare anche il 2-0 agli avversari con l'errore di Zampano, ma la squadra si salva. All'85' i lagunari trovano il pareggio: Crngoj in area prova la zampata, la palla con una deviazione arriva a Cuisance che non sbaglia. Il VAR convalida la rete: per il Venezia gara riacciuffata e un punto prezioso guadagnato.