Venezia neutralizzato, il derby con il Cittadella finisce 0-0

Pareggio nel derby veneto tra Venezia e Cittadella. Nella gara del Tombolato gli arancioneroverdi vengono neutralizzati nella loro migliore arma: l'attacco.

La partita

Due giri di orologio e il Cittadella si affaccia con una certa pericolosità in avanti, Joronen neutralizza. Le due squadre provano a manovrare, il Venezia fatica. Sono un paio sole le occasioni di un certo rilievo da entrambe le parti. Prima è Carriero a calciare, bene Joronen. Quattro minuti dopo è la volta di Pohjanpalo che di testa manda fuori di poco. Il primo tempo si chiude senza altre sorprese. Nella ripresa il Venezia prova ad aumentare il possesso palla, i granata si difendono. Le azioni create dagli uomini di Vanoli si risolvono sempre in un nulla di fatto e, dopo la girandola delle sostituzioni, arriva nel finale l'occasione più ghiotta della ripresa che però è del Cittadella; ancora bene il portiere lagunare. Inutili le manovre degli uomini di mister Vanoli che in questo match non arrivano al dunque: i granata contengono le trame offensive. La partita si chiude senza troppe emozioni: il derby finsice a reti inviolate: 0-0 e un punto per ciascuno.