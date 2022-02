Clodiense solo pari

Per entrambe le compagini non è facile districarsi sulla fascia mediana del campo, trovare le linee di passaggio è ancor più complicato quando i ritmi sono alti, primo pericolo che arriva al 14' con Addiedo che lavora bene un pallone sulla corsia laterale, trova il pertugio per crossare, ma Cocola mette alto. Al 23' Calabrese inizia ad impensierire l' ex Boscolo Palo con una conclusione che si spegne sull' esterno della rete. Il vantaggio granata arriva quando oramai tutti aspettavano il duplice fischio : caparbia azione personale di Fasolo che serve bene Calabrese che insacca.

La ripresa

La ripresa inizia con ben 3 cambi da parte dei padovani, sintomo di poca soddisfazione sull' operato dei suoi da parte di trainer Masitto, ma anche il tentativo di andare a raddrizzare immediatamente il match : dentro Giacomazzi, Solinas e Messali. I granata potrebbero raddoppiare al 5' ma è bravo Boscolo ad opporsi a Buongiorno e sulla ribattuta Ndreca calcia alto. La risposta dei padovani è immediata con il tiro di Frattini che Passador mette in angolo: è questo il momento migliore del Campodarsego che inizia a crescere e dimostra la propria abilità sulla gestione degli spazi nello stretto campo che, ovviamente, conosce meglio dell' avversario. All' 8' il pari sembra cosa fatta ma Passador respinge bene l' insidioso tocco di Solinas. Sbilanciarsi a livello difensivo contro una squadra veloce come l' Union Clodiense è molto pericoloso, succede che, al 14', Buongiorno si fa 35 metri di campo in fuga solitaria calciando però fuori di poco. Al 20' l' episodio del rigore concesso ai padroni di casa per il pari di Addiego Mobilio. Granata che non perdono le speranze di poter agguantare la vittoria perchè i padroni di casa rimangono in 10, espulsione di Gentile, e con l' inserimento di Duse al posto di De Angelis prendono nettamente in mano il pallino del gioco. Campodarsego che aumenta il proprio impegno nella chiusura degli spazi e si divora il vantaggio, al 35', con Reato. Da pochi minuti in campo per i granata ci sono anche Marcolin ed Ouro ed è quest' ultimo, dopo il tiro alto di Fratini, a non concretizzare l' ultima opportunità.