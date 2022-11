Il Venezia affronta il Como: Soncin prova a risollevare le sorti della squadra

Chiamato a risollevare le sorti della squadra, Andrea Soncin analizza la squadra prima della partita contro il Como: «Per me è motivo di orgoglio trovarmi di nuovo a cogliere questa opportunità, devo ringraziare la società per la fiducia riposta in me con un incarico di così grande responsabilità. L’approccio dei ragazzi è stato estremamente positivo questa settimana, c’è grande voglia di invertire la rotta. Lo spogliatoio ha compreso il momento di difficoltà e la scelta del club. Questi sono stati giorni di confronto con tutti i giocatori: il mio compito è tirar fuori da ciascuno di loro il potenziale di ribaltare l’attuale situazione della squadra.



Siamo concentrati sul lavoro quotidiano, che ci deve portare ad affrontare ogni settimana partita dopo partita. Le cose da fare sono tante e il tempo a nostra disposizione non è moltissimo. La sfida contro il Como sarà determinante per recuperare fiducia e spirito di appartenenza. In Serie B, a volte, più che i moduli e la filosofia di gioco a fare la differenza sono la determinazione, la compattezza e il costante confronto con la squadra. Abbiamo giocatori di un calibro individuale notevole, con un talento che va messo a disposizione e al servizio della squadra, con grande umiltà.



Per quanto riguarda l’aspetto tattico, abbiamo provato a portare soluzioni alternative, senza stravolgere la base da cui era partita la squadra, ma è un momento troppo delicato per sbilanciarsi troppo sui moduli che adotteremo. Il Como ha un sistema collaudato, che cerca molto il fraseggio interno e punta su un attacco temibile. Tuttavia, è anche una squadra che concede sulle palle inattive, e troveremo il modo di scardinare il loro sistema di gioco».

Sono 26 i giocatori convocati dal tecnico. Portieri: Bruno Bertinato, Niki Mäenpää, Tommaso Sperandio. Difensori: Antonio Candela, Pietro Ceccaroni, Luca Ceppitelli, Ridgeciano Haps, Marco Modolo, Harvey St Clair, Michael Svoboda, Maximilian Ullmann, Przemys?aw Wi?niewski, Facundo Zabala, Francesco Zampano. Centrocampisti: Magnus Andersen, Gianluca Busio, Domen ?rnigoj, Michaël Cuisance, Antonio Luca Fiordilino, Tanner Tessmann. Attaccanti: Denis Cheryshev, Jack de Vries, Dennis Johnsen, Andrija Novakovich, Nicholas Pierini, Joel Pohjanpalo