La scossa Soncin non dà i suoi frutti: Venezia ko per 1-0

Il Venezia a nuova conduzione Soncin non riesce a sbloccarsi e anche in casa del Como, dopo un primo tempo a reti inviolate, rimedia una sconfitta per 1-0.

La partita

La partita resta bloccata per tutto il primo tempo: tanto il Venezia quanto il Como non riescono a costruire pericolose trame di gioco e la prima frazione termina a reti inviolate. Nella ripresa i lagunari rischiano qualcosa già in avvio, poi al 65' la squadra di casa sblocca il risultato: è Bellemo a indovinare una conclusione imprendibile dal limite e portarsi in vantaggio. I veneti provano a reagire ma senza essere davvero palpabili in avanti. La scossa Soncin al momento non sembra aver dato i suoi frutti.