«Abbiamo voglia di reagire»: Javorcic presenta la gara contro il Pisa

L'allenatore non ha dubbi: il momento non è facile ma il lavoro quotidiano alla lunga paga. Con queste parole Javorcic parla del momento del Venezia e presenta la sfida di domani, sabato, alle 14 contro il Pisa.

Le parole dell'allenatore

«Abbiamo voglia di reagire - racconta - ci stiamo allenando al meglio per fronteggiare un momento di difficoltà e per dare il massimo. Continuo a concentrarmi sul mio lavoro e sulla squadra, questo non è il momento di parlare: solo i fatti danno credibilità, e io so bene quanto abbiamo fatto in questi due mesi. La consapevolezza di trovarsi in una situazione di debolezza è in realtà un ottimo momento di apprendimento, se si è nelle condizioni di farne tesoro. Devo rispettare il percorso di ciascuno di miei ragazzi, e sulla base di questo si faranno le scelte necessarie nella convocazioni: sono qui per tutelare la squadra. Anche il Pisa, come noi, vive un momento negativo, ma chi conosce il calcio dall’interno sa dare il giusto peso a questo tipo di situazioni, senza esagerarle né in un senso né nell’altro. A darmi sicurezza e tranquillità è il lavoro quotidiano che facciamo, i cui risultati potrebbero non vedersi nell’immediato, ma che scavano a fondo. Credo profondamente nel progetto e nei componenti della rosa, nonostante i numerosi infortuni che ci troviamo ad affrontare al momento. Siamo una delle migliori squadre in termini di costruzione delle occasioni, anche se stentiamo a finalizzarle».

Convocati

Sono 23 i giocatori convocati dal tecnico. Portieri: Bruno Bertinato, Niki Mäenpää, Tommaso Sperandio. Difensori: Antonio Candela, Pietro Ceccaroni, Ridgeciano Haps, Marco Modolo, Michael Svoboda, Harvey St Clair, Maximilian Ullmann, Przemys?aw Wi?niewski, Facundo Zabala. Centrocampisti: Magnus Andersen, Gianluca Busio, Antonio Luca Fiordilino, Patrick Leal. Attaccanti: Bjarki Bjarkason, Denis Cheryshev, Jack de Vries, Dennis Johnsen, Andrija Novakovich, Nicholas Pierini, Joel Pohjanpalo.