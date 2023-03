Coppa Italia femminile, il Venezia batte il Bologna

Venezia - Bologna 2-0

Marcatori: Barro 45’, Cacciamali 78’

Venezia: Pinel; Airola, Barro, Lyberg, Sclavo (Quaglio 68’); Risina, D’Avino (Verdaguer S. 80’), Lamti; Bonnín R. (Govetto 87’), Cacciamali, Shirazi (Zuanti 40’, Tomasi 68’). A disposizione: Limardi, Grossi, Fassin, Mattiello. Allenatore: Marino

Bologna: Sassi, Pacella, Sassi (Alfieri 71’), De Biasi, Sciarrone, Antolini, Spallanzani (Gelmetti 61’), Bonacini, Benozzo (Trombin 61’), Kustrin, Arcamone (Asamoah 71’). A disposizione: Fiesoli, Rambaldi, Filippini, Polisi, Colombo. Allenatore: Bragantini

Il Venezia batte il Bologna per 2-0 nei quarti di finale di Coppa Italia Serie C Femminile 2022/23, conquistando una vittoria casalinga importante che permette alle lagunari di proseguire il loro percorso nel torneo. Il prossimo appuntamento di Coppa Italia vedrà il Venezia impegnato nelle semifinali il 25 aprile contro lo Spezia.

Le ragazze di mister Marino generano occasioni sin da subito, con Cacciamali che, su cross di Bonnín, si rende pericolosa già al 4’. Seguono Lamti e Bonnín, e poi l’occasione ghiotta di D’Avino, il cui tiro potente non è abbastanza preciso e finisce di poco sopra la traversa. Il tentativo di vantaggio delle rossoblù al 43’ finisce sul fondo, ma allo scadere della prima frazione di gioco è avanti il Venezia grazie al gol di Barro. Continua il dominio arancioneroverde nel secondo tempo, con le lagunari che si vedono annullare per fuorigioco la rete di Cacciamali al 56’. Sventate un paio di situazioni pericolose, Bonnín cerca il raddoppio al 77’, e ci riprova un minuto dopo, con il suo tiro che si trasforma in assist per Cacciamali, a segno per il 2-0. La gara è aperta fino agli ultimi minuti, ma il guizzo finale delle ospiti all’87’ non si dimostra sufficiente per accorciare.