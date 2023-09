Coppa Italia Serie D, il Mestre cade in rimonta

Sconfitta nella prima gara stagione ufficiale per il Mestre che al Baracca perde 2-1 con la Luparense nel primo turno di Coppa Italia.

Eppure il pomeriggio si era messo bene per gli arancioneri, in vantaggio al 3' con un tiro dal limite di Casarotto che, leggermente deviato da un difensore, si infila alle spalle del portiere Roberto. Tempo dieci minuti e la Luparense pareggia i conti: Grandis carica il destro dai 25 metri e la palla si insacca alla destra di Bonardi, tradito da un tocco di Maset. Il Mestre si rivede con una botta di Mozzo, il portiere ospite blocca a terra. Più nitida la palla gol per la squadra di Zecchin in apertura di ripresa quando Casarotto avanza, serve sulla corsa Ndreka che però sul più bello viene chiuso in uscita bassa da Roberto. La Luparense è altrettanto pericolosa al 26': cross di Bangal, tiro di De Cerchio, para Bonardi, tap-in di Colazzilli e muro di Gabrieli. La rete è rimandata di pochi minuti in quanto al 32' Schimmenti buca la difesa di casa sulla sinistra e poi trafigge Bonardi in uscita. Il Mestre può pareggiare con il neo entrato Bortoluz che però spara alto da posizione interessante. Nel finale gli ospiti sfiorano invece il tris, Bonardi salva di piede sulla conclusione di De Cerchio.