Cosenza-Venezia 4-2, il commento di Vanoli e Busio

Al termine della sfida tra Cosenza e Venezia, valevole per la Giornata 21 del campionato di Serie BKT 2023/24, conclusasi con il risultato di 4-2, il tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli e Gianluca Busio hanno così analizzato il match.



Paolo Vanoli: “Siamo partiti bene creando una grande occasione salvata poi sulla linea di porta, da lì forse abbiamo pensato che le cose sarebbero state semplici in questa gara. Il girone di ritorno è un altro campionato, quella di oggi è una lezione che ci servirà. Dobbiamo essere bravi ad abbassare la testa e lavorare con umiltà come abbiamo sempre fatto. Sicuramente non abbiamo peccato di presunzione però stiamo prendendo tanti gol negli ultimi mesi e una squadra che lotta per le prime posizioni non può permetterselo, dobbiamo essere incisivi in entrambe le fasi. Ci è mancata la concentrazione e la volontà di provare a riaprire la partita che era secondo me nelle capacità di una rosa come la nostra. Faccio i complimenti agli avversari che hanno fatto un ottima gara e al loro allenatore. Una squadra che vuole essere ambiziosa deve sempre provare a vincere, oggi sono stati più bravi gli avversari che hanno avuto coraggio e sono stati premiati. Sicuramente dispiace per i nostri tifosi.“



Gianluca Busio: “Non abbiamo difeso bene oggi, gli avversari hanno sfruttato meglio le occasioni e ci hanno punito. Dobbiamo migliorare in fase di contenimento in generale, a partire dall’attacco passando dal centrocampo e dalla difesa, deve essere un lavoro di tutta la squadra. Anche noi oggi abbiamo avuto diverse occasioni ma non le abbiamo sfruttate tutte come hanno fatto i nostri avversari. Contento di aver segnato, voglio sempre aiutare la squadra ma alla fine non è bastato e sicuramente dobbiamo lavorare ancora e migliorare. Nel girone di ritorno c’è più intensità nelle partite contro avversari che si giocano la promozione o la salvezza. Bisogna dimenticare ciò che abbiamo fatto fin qui e concentrarsi sulle prossime partite. Contro la Ternana spero di vedere uno stadio pieno perché i tifosi sin da quando sono arrivato qui a Venezia sono stati fantastici, anche oggi hanno dovuto affrontare un lungo viaggio per supportarci. Il loro sostegno è fondamentale per noi.“