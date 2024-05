Cremonese-Venezia, la diretta live della finale playoff

CREMONESE - VENEZIA

Cremonese (3-5-1-1): Saro, Antov, Ravanelli, Bianchetti, Zanimacchia, Collocolo, Buonaiuto, Castagnetti, Sernicola, Vazquez, Coda. A disp. Jungdal, Marrone, Pickel, Falletti, Ciofani, Tuia, Ghiglione, Abrego, Quagliata, Majer, Lochoshvili, Tsadjout. All. Stroppa.

Venezia (3-5-2): Joronen, Idzes, Svoboda, Sverko, Candela, Tessmann, Busio, Lella, Bjarkason, Pierini, Pohjanpalo. A disp. Slowikowski, Grandi, Zampano, Gytkjaer, Modolo, Altare, Jajalo, Cheryshev, Dembele, Andersen, Ellertsson, Olivieri. All. Vanoli.

19.41. Sono arrivate le formazioni ufficiali della finale d'andata dei playoff di Serie B tra Cremonese e Venezia, per entrambe le squadre c'è un cambio rispetto alle previsioni della vigilia. Per i grigiorossi c'è Collocolo e non Pickel, per i lagunari l'esterno sinistro è Bjarkason e non Zampano, per il resto confermata la squadra che ha battuto il Palermo venerdì scorso.