È il giorno di Cremonese-Venezia: i convocati e le probabili formazioni

Appuntamento con la storia per il Venezia che stasera alle 20.30 si gioca un grosso pezzo di Serie A nella finale d'andata dei playoff con la Cremonese. Allo stadio "Zini", arbitro Colombo di Como, i grigiorossi di casa che sabato scorso hanno battuto 4-1 la Cremonese sanno che devono vincere almeno una delle due partite per ottenere la promozione. Il Venezia infatti, forte del terzo posto in classifica, sarebbe in Serie A grazie a due pareggi: una situazione sicuramente di vantaggio ma che comunque non permette di fare troppi calcoli. Per quanto riguarda le formazioni in campo, la Cremonese si affiderà agli stessi undici visti nell'ultima partita, idem il Venezia anche se resta il ballottaggio tra Lella e Andersen in mediana, con l'ex Cagliari favorito. Da monitare la situazione dei diffidati, ben otto per il Venezia, che in caso di ammonizione salterebbero la finale di ritorno: Joronen, Candela, Zampano, Idzes, Busio, Tessmann, Lella e Bjarkason. Capitolo tifosi: a sostenere il Venezia ci saranno precisamente 1111 supportes che occuperanno il settore ospiti.

Sono 25 i giocatori convocati dal tecnico Paolo Vanoli:

Portieri: Bruno Bertinato, Matteo Grandi, Jesse Joronen, Eryk Adam Slowikowski.

Difensori: Giorgio Altare, Antonio Candela, Ali Dembélé, Jay Idzes, Marco Modolo, Marin Šverko, Michael Svoboda, Maximilian Ullmann, Francesco Zampano.

Centrocampisti: Magnus Kofod Andersen, Bjarki Bjarkason, Gianluca Busio, Mikael Ellertsson, Mato Jajalo, Nunzio Lella, Tanner Tessmann.

Attaccanti: Denis Cheryshev, Christian Gytkjaer, Marco Olivieri, Nicholas Pierini, Joel Pohjanpalo.

Queste invece le probabili formazioni

Cremonese: Saro, Antov, Ravanelli, Bianchetti, Zanimacchia, Pickel, Castagnetti, Buonaiuto, Sernicola, Vazquez, Coda. All. Stroppa.

Venezia: Joronen, Idzes, Svoboda, Sverko, Candela, Busio, Tessmann, Lella, Zampano, Pierini, Pohjanpalo. All. Vanoli.