Cristian Molinaro nuovo direttore dell'area tecnica del Venezia

Cristian Molinaro è stato nominato nuovo direttore dell'area tecnica del Venezia. L'ex terzino, appesi gli scarpini al chiodo, comincia la sua carriera da dirigente nel club con il quale ha conquistato la storica promozione in serie A lo scorso anno. L'area sportiva del club sarà completata da Morris Donati e Alex Menta.

Prima di intraprendere la carriera di dirigente, Molinaro, 38 anni, ha vestito le maglie di Stoccarda, Torino, Salernitana, Juventus, Siena, Parma e Frosinone, per un totale di 240 presenze in Serie A e 93 presenze in Bundesliga, oltre ad aver collezionato 2 presenze con la Nazionale italiana.

Dopo le esperienze con Empoli e Chievo Verona, Donati, 32 anni, ha ricoperto il ruolo di responsabile dell'area scouting del club nel corso della passata stagione ed è iscritto al Corso organizzato dal Settore Tecnico della FIGC per ottenere la licenza di direttore sportivo. Menta, 31 anni, è invece confermato nel suo incarico di "director of data and analytics", ruolo già ricoperto nel corso delle ultime due stagioni sportive. Davide Brendolin, 35 anni, al club dal 2007 e segretario generale dal 2011, è stato nominato direttore sportivo ad interim.

«Il cambiamento porta con sé delle opportunità, e l'annuncio di oggi è in linea con questo spirito. - ha commentato il presidente del club lagunare, Duncan Niederauer - La nostra filosofia si fonda sulla valorizzazione dei giovani professionisti: il nostro approccio decisionale continuerà ad essere basato sul contributo collettivo di un gruppo di persone con prospettive diverse».