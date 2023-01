Črnigoj ceduto in prestito alla Salernitana: insorgono i tifosi

Il Venezia ha fattpo sapere che è stato definito il passaggio del centrocampista Domen ?rnigoj alla US Salernitana 1919 con la formula del prestito fino al termine della stagione 2022/23, con diritto di riscatto in favore del club campano. Giunto in laguna nella stagione 2020/21, Crnigoj, 27 anni, ha totalizzato 92 presenze e 10 gol fra Serie B, Serie A e Coppa Italia con la maglia del Venezia, contribuendo alla promozione del club nella massima serie con tre gol nella stagione 2020/21.

Quest'ennesima mossa della società aranioneroverde non è andata giù ai tifosi che sui social si sono scatenati. Il commento che va per la maggiore si riassume in un "Vergogna", mentre c'è chi si lascia andare ad analisi meno di pancia: "L'unico da A in rosa" dice qualcuno e sulla falsa riga "L'unico discreto", "Uno dei pochi buoni", oppure "Un errore grande era il migliore in squadra in questo momento". Per qualcuno questa mossa indica la volontà della società "di sbaraccare". In tanti chiedono una spiegazione sulle mosse del club, arriverà da parte dei vertici?

Nel frattempo la società ha comunicato l'arrivo del difensore bulgaro Petko Hristov. Dopo essere cresciuto nelle giovanili dello Slavia Sofia, Hristov, classe 1999, si è affermato in Prima Squadra nella stagione 2016/17, collezionando 31 presenze ed un gol per poi passare alla Fiorentina, che lo acquista a titolo definitivo nella stagione 2017/18. Con i viola, gioca una stagione da protagonista nella Primavera per poi passare in prestito alla Ternana, Serie C, nella stagione 2018/19, in cui totalizza 14 presenze ed un gol. Nella stagione 2019/20, resta nella categoria passando in prestito al Bisceglie, dove colleziona 26 presenze, per poi disputare la stagione 2020/21 tra le fila della Pro Vercelli, con 36 presenze e due gol. Nel campionato 2021/22, Hristov viene acquistato a titolo definitivo dallo Spezia, con cui ha collezionato 30 presenze, con un gol e due assist, tra Serie A e Coppa Italia. A livello internazionale, il difensore centrale bulgaro ha disputato 17 partite con la nazionale maggiore, dopo aver totalizzato 17 presenze tra Under-17 e Under-21.