Cynar Spritz è il nuovo main sponsor del Venezia

Sarà un Venezia al gusto di carciofo: la società arancioneroverde, nella sede di Ca' Venezia, ha presentato la partnership con Cynar Spritz. Lo storico marchio, nato nel 1950 grazie all'imprenditore mestrino Angelo Dalle Molle, rappresenta uno dei più noti aperitivi italiani e non solo. In Italia è diventato popolare anche grazie alle pubblicità del Carosello nel 1967 e l’indimenticabile slogan “Contro il logorio della vita moderna”. Dal 1995 è un brand di Campari Group. L'accordo avrà la durata di un anno, almeno inizialmente, e varrà esclusivamente per il campionato.

A prendere per primo la parola il direttore sportivo Filippo Antonelli: «Per me è un onore essere qua a presentare un accordo storico brand italiano unico nel panorama internazionale come il gruppo Campari, in particolare con Cynar Spritz. È un importante tappa nel nostro percorso, è l'unione di due realtà che nel territorio hanno valori e visione comune. Venezia non è solo calcio ma rappresenta una città nel mondo, attraverso il sostegno della comunità e dei tifosi ha raggiunto una promozione in Serie A storica. Cynar Spritz rappresenta gli stessi ideali e valori del territorio, siamo fortemente accomunati da questo aspetto. È un accordo che parte da lontano, i contatti ci sono stati già l'anno scorso a prescindere dalla categoria: vogliamo essere da Serie A in tutti i sensi. Cynar Spritz sarà il nostro main sponsor sulla maglia fin dall'esordio all'Olimpico con la Lazio. Avrà una grande visibilità sui social, a bordo campo, avrà eventi dedicati e brandizzazioni sui mezzi di trasporto».

A seguire Alberto Ponchio, direttore marketing del gruppo Campari: «Ci legano moltissime cose: tradizione ma anche innovazione. Cynar è un'icona unica, con un radicamento nel territorio. Nasce negli anni '50 in questa zona. Siamo un marchio a tratto veneto, lo spritz Cynar è per intenditori. È un progetto che vogliamo condividere insieme, vogliamo portare la venezianità fuori da Venezia e insieme andare a conquistare tutta l'Italia insieme. Non sarà facile ma non vediamo l'ora di partire. Condividiamo la zona geografica, la voglia di andare avanti e una tradizione unica».