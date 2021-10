Decisione a sorpresa. Esonerato Vianello mister del Calvi Noale

Le parole di Dal Bianco: "E' stata un vittoria che serviva per toglierci da una situazione imbarazzante ha spiegato Del Bianco - ma non sono stato soddisfatto della prestazione della squadra. Ho deciso di cambiare adesso perché con l'organico che abbiamo sono ancora convito che si possa dire la nostra in questa categoria ed ho puntato su un allenatore giovane di panchina ma esperto di campo e confido che si possa crescere in questo periodo. Poi a dicembre valuterò la situazione".

Chi è Nico Pulzetti

Riminese di 37 anni con residenza a Jesolo, è alla sua prima panchina ma vanta un curriculum importante. Ha giocato quasi 400 gare fra C, B e A. In particolare in B col Verona, in A con Livorno, Bari, Chievo, Bologna e Cesena ed ha chiuso il capitolo professionistico in B col Padova con la fascia di capitano.

Una sfida

"E' la mia prima avventura in panchina e ringrazio il Calvi per avermi dato questa opportunità. Credo ci siano tutte le basi per fare bene. Adesso dobbiamo concentrarci partita dopo partita. Abbiamo mosso la classifica ma la risalita è molto dura". Queste le prime parole del nuovo mister