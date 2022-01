Harvey St Clair e Lauri Ala-Myllymäki in prestito alla Triestina, Dezi ceduto

Il Venezia comunica di aver ceduto con la formula del prestito alla US Triestina Calcio 1918 l’esterno scozzese Harvey St Clair ed il centrocampista finlandese Lauri Ala-Myllymäki, rispettivamente fino al termine della stagione e fino al 30/06/2023.

Carriera

St Clair, 23 anni, ha trascorso la prima metà della stagione 2021/22 in prestito al Seregno in Serie C, dove ha collezionato 17 presenze in campionato con tre assist. Ex nazionale giovanile scozzese e prodotto delle giovanili del Chelsea, St Clair ha collezionato 23 presenze totali con il Venezia tra Serie B e Coppa Italia da quando, nel giugno 2018 è entrato a far parte del club.

Ala-Myllymäki, 24 anni, è arrivato a Venezia dal club di massima serie finlandese Tampereen Ilves nel gennaio 2021 e non ha ancora esordito in prima squadra. Il centrocampista finlandese vanta 51 presenze e 3 gol, dall’Under 16 all’Under 21 delle giovanili della propria nazionale.

Dezi

Inoltre a titolo definitivo il centrocampista Jacopo Dezi viene trasferito al Padova. Il giocatore classe 1992 giunto in laguna dal Parma nel gennaio 2021, ha contribuito alla storica conquista della Serie A da parte del Venezia, collezionando in totale 17 presenze e 2 assist fra Regular Season di Serie B 2020/21, playoff, e Serie A 2021/22.