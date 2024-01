Dolfin: "Importante adeguare lo stadio Ballarin di Chioggia per le categorie superiori"

A Chioggia, pur con tutti gli scongiuri del caso, si inizia seriamente a pensare alla Serie C: l'Union Clodiense veleggia al comando del girone C di Serie D con ben 15 punti di vantaggio sul Treviso, recentemente battuto nello scontro diretto e si avvicina sempre di più alla promozione in terza serie. In Serie C, nonostante i lavori degli ultimi anni, la formazione granata non potrebbe però giocare allo stadio Ballarin, non a norma per una lunga serie di motivi e sarebbe quindi costretta a emigrare altrove.

Sulla questione è intervenuto Marco Dolfin, consigliere regionale dell’Intergruppo Lega – Liga Veneta:

“E’ importante sistemare lo stadio di Chioggia e adeguarlo alle disposizioni per accogliere le categorie superiori. L’Union Clodiense Chioggia, attualmente, comanda la classifica, in vetta con 52 punti e con un distacco di 15 punti dalla seconda. La nostra squadra sta giocando un grande campionato, ed è opportuno iniziare a pensare all’adeguamento del Ballarin, un impianto già valido strutturalmente, che poi potrà accogliere ancora più persone. Mi trovo totalmente d’accordo con le parole di Franco Cerilli, rilasciate recentemente in un’intervista in cui parla anche del nostro stadio Ballarin. Un giocatore con alle spalle una lunga carriera calcistica, uno dei pochi chioggiotti a giocare in serie A e certamente uno dei più capaci e talentuosi. Cerilli vede giusto e non troppo lontano: bisogna adeguare lo stadio cittadino perché è un importante investimento, significa poter accogliere squadre di categorie superiori e un numero sempre maggiore di pubblico, appassionati e famiglie. L’auspicio è veder farsi avanti imprenditori e sponsor con capacità economiche che abbiano a cuore il futuro calcistico della nostra città e della nostra squadra, poter far squadra per questo importante obiettivo.”