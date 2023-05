Promozione, il Dolo Pianiga vince i playoff e sogna il ripescaggio in Eccellenza

Il Dolo Pianiga sogna il ritorno in Eccellenza: i biancogranata grazie a un gol di Doria a 5 minuti hanno battuto domenica il Galliera nella finale dei playoff del girone D di Promozione e sperano ora in un ripescaggio nella serie superiore. Nella graduatoria generale la squadra è quinta: con tante fusioni e gli spareggi nazionali per la Serie D l'Eccellenza non è impossibile.

A Galliera Veneta la squadra di mister Minto ha rischiato nel primo tempo di andare sotto, ringraziando il portiere Giovinazzo per un paio di interventi provvidenziali. Nella ripresa il Dolo Pianiga riesce a sciogliersi e a trovare il gol decisivo a 5 minuti dalla fine con una zampata di Doria su un cross basso. Già domenica scorsa i biancogranata aveva trovato la rete vincente nella semifinale con una magistrale punizione di Porcino nei tempi supplementari con la Vigontina S. Paolo.

L'ultima partecipazione dei rivieraschi al massimo torneo dilettantistico regionale è datato alla stagione 2014-2015: in quell'occasione la squadra all'epoca guidata da Renzo Rocchiu chiuse il girone A di Eccellenza al terzultimo posto. Negli anni il Dolo ha militato in Promozione a corrente alternata, retrocedendo nel 2019 ma poi tornando su immediatamente. Dopo il 6° posto nella stagione 2021-2022, la scorsa estate è arrivata la nascita del nuovo sodalizio e la denominazione di Dolo Pianiga.