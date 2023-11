Domani sera Venezia-Catanzaro: la presentazione del match

La Giornata 13 di Serie B è alle porte e il Venezia si appresta ad affrontare il Catanzaro allo stadio Pier Luigi Penzo venerdì alle ore 20:30.



I precedenti

Il Venezia ha mantenuto la porta inviolata in sette delle ultime otto sfide con il Catanzaro in Serie B (fa eccezione la sconfitta per 1-0, 5 novembre 1967), dopo che i Lagunari avevano registrato appena tre clean sheet nelle precedenti 10 gare contro i calabresi in cadetteria.



Statistiche e curiosità

Il Venezia ha vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 10 gare disputate nella competizione (4N, 2P). Dopo che nelle prime 10 partite di questo campionato aveva perso una sola volta (6V, 3N), il Catanzaro ha perso le due più recenti, contro Como e Modena. Nessuna squadra tra Serie A e Serie B ha realizzato più gol da situazione di corner rispetto al Venezia (cinque), comprese due delle ultime cinque reti in questo campionato. Il Catanzaro potrebbe diventare la 14a vittima del Venezia in Serie B per Joel Pohjanpalo; finora dall’inizio della stagione 2022/23 nessun giocatore ha segnato a più squadre diverse rispetto all’attaccante del Venezia (a 13 anche Gianluca Lapadula e Matteo Brunori). Alfredo Donnarumma ha partecipato a tre gol in sei sfide contro il Venezia in Serie B (due reti, un assist), ma è rimasto a secco nelle due più recenti, tra il 2020 e il 2023.





Paolo Vanoli e Vincenzo Vivarini si affronteranno domani per la prima volta in carriera da allenatori in Serie B. Paolo Vanoli non ha mai incontrato finora il Catanzaro, quello di venerdì sarà il primo match per lui contro i giallorossi da allenatore. Vincenzo Vivarini invece ha affrontato i lagunari già 4 volte in precedenza ottenendo una vittoria e tre sconfitte. Nelle ultime partite di campionato, il Venezia si è schierato principalmente con il 4-4-2, così come il Catanzaro che ha optato per lo stesso modulo nelle ultime tre gare contro Feralpisalò, Como e Modena nelle quali i giallorossi hanno ottenuto 1 vittoria e 2 sconfitte.