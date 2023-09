Domani sera il Venezia affronta lo Spezia: la presentazione del match

La Giornata 5 di Serie B è alle porte e il Venezia FC si appresta ad affrontare lo Spezia allo stadio Pier Luigi Penzo venerdì alle ore 20:30.



I precedenti

Il Venezia è imbattuto nei sei confronti disputati negli anni 2000 in Serie B contro lo Spezia: due vittorie, compresa l’ultima del luglio 2020 (1-0, con rete di Aramu su rigore), e quattro pareggi nel parziale. Lo Spezia ha vinto soltanto una delle ultime 17 sfide (7V, 9N) di Serie B giocate contro il Venezia - quella per 5-0, nel dicembre 1950 – dopo avere raccolto i tre punti contro i lagunari in tre delle precedenti sette gare nella competizione.



Statistiche e curiosità

Lo Spezia è la squadra contro la quale il Venezia ha giocato più partite in casa in Serie B senza mai subire sconfitte: 12, delle quali nove successi e tre pareggi. Il Venezia ha collezionato due vittorie e due pareggi nelle prime quattro partite di questo campionato e potrebbe restare imbattuto in ciascuna delle prime cinque gare stagionali giocate, per la prima volta in Serie B dal torneo 2017/18 (1V, 4N), con Filippo Inzaghi in panchina (la prima sconfitta arrivò al sesto turno contro il Parma). Il Venezia non perde in casa in Serie B da 10 partite consecutive (6V, 4N) e potrebbe infilare una striscia più lunga di match casalinghi di fila senza sconfitte nel campionato cadetto da quella di 33 (16V, 17N), raggiunta tra gennaio 1998 e settembre 2002, con tre allenatori diversi (Novellino, Prandelli e Bellotto messi assieme). Il Venezia ha tenuto la porta inviolata nell’ultimo derby contro il Cittadella e potrebbe collezionare due ‘clean sheet’ consecutivi in Serie B per la prima volta dal suo ritorno nel torneo cadetto (2022/23); in generale, l’ultima volta nella competizione risale al gennaio 2021 (vs Cittadella e Vicenza in quel caso). Lo Spezia ha perso le ultime due gare di campionato senza segnare gol e potrebbe subire tre sconfitte di fila con lo stesso allenatore, restando a secco di reti, per la prima volta da settembre 2012, quando in panchina sedeva Michele Serena. Due dei tre giocatori che hanno effettuato più passaggi in questo campionato vestono la maglia del Venezia: Jay Idzes (253) e Tanner Tessmann (243). Davanti a loro, soltanto Nicolò Brighenti, del Catanzaro, con 280. Luca Moro ha firmato una doppietta nel torneo in corso, fuori casa contro il Südtirol; inoltre, cinque delle otto reti siglate in Serie B dall’attaccante dello Spezia sono arrivate nel 2023: soltanto Marco Nasti (2003) è più giovane di lui (2001) tra i giocatori che hanno realizzato almeno cinque marcature nell’anno solare.



Moduli e allenatori

Paolo Vanoli e Massimiliano Alvini non si sono mai affrontati in carriera in Serie B, l’unico precedente tra i due è quello dello scorso 14 agosto in Coppa Italia vinto ai calci di rigore dalla formazione ligure. Il tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli non ha mai incontrato lo Spezia in campionato. Massimiliano Alvini invece ha raccolto sin qui 3 punti contro i lagunari, frutto di un successo e una sconfitta, negli unici due precedenti in carriera. Nelle prime partite di campionato, il Venezia si è schierato con il 4-3-2-1, però nell’ultimo confronto con il Cittadella prima della sosta, il tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli ha optato per un 4-4-2. Lo Spezia invece, nei primi due impegni stagionali si era schierato con un 4-3-3 mentre, nell’ultima partita persa in casa contro il Como, si è schierato inizialmente con un 3-5-2.