Domani Ternana-Venezia: la presentazione di mister Vanoli

Alla vigilia della Giornata 34 del campionato di Serie B 2022/23, che vedrà il Venezia affrontare la Ternana in trasferta alle 16:15 di domani, il tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli ha analizzato l’avversario e il momento della squadra.



“Il gruppo sta bene, fisicamente e mentalmente, consapevole di affrontare una squadra con valori e qualità importanti. I buoni risultati in casa li pongono in una posizione favorevole della classifica, ma dobbiamo guardare solo alla nostra prestazione e fare una partita di testa e sacrificio. La Ternana ha una piazza calorosa, nonché giocatori di movimenti brevilinei e bravi ad occupare gli spazi. Il caldo inizierà a condizionare l’andamento delle partite, dobbiamo abituarci a gestire diversamente le nostre energie e tornare alle buone prestazioni che abbiamo avuto in trasferta fino a poco tempo fa. Dobbiamo arrivare a Terni più determinati, negli ultimi incontri abbiamo dovuto sempre partire da situazioni di svantaggio per rimetterci in gioco, e per quanto lo spirito sia lodevole, preferirei un approccio diverso. Nell’ultimo appuntamento di campionato abbiamo avuto un buon primo tempo, dove però abbiamo concretizzato poco, e un secondo tempo migliore, dove la squadra si è focalizzata sul ribaltare la partita e mantenere il vantaggio. Scelte tecniche o di modulo hanno un valore relativo a questo punto, sarà prevalentemente una questione di mentalità e umiltà per garantire la tenuta psicologica in queste ultime, fondamentali partite. In questo, avrò bisogno del supporto e dell’esperienza dei veterani, che possono guidare i più giovani e mantenere il timone dritto con prestazioni di qualità. I risultati delle nostre avversarie hanno decisamente alzato la quota salvezza, ma dobbiamo fare il nostro percorso per arrivare all’obiettivo, senza farci influenzare da fattori esterni, con il sostegno della nostra piazza”.