Domani Venezia-Brescia, la presentazione di mister Vanoli

Alla vigilia della giornata 29 del campionato di Serie B 2022/23, che vedrà il Venezia affrontare il Brescia in casa alle 14:00 di domani, il tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli ha analizzato l’avversario e il momento della squadra.



“Dopo la prestazione di Frosinone, ci siamo detti di dover dare qualcosa in più. Penso che partite come queste, tre trasferte lontane e importanti, abbiano sicuramente temprato la squadra dal punto di vista fisico e mentale. Senza commettere gli errori che purtroppo abbiamo commesso, avremmo potuto ottenere qualcosa di più. In questi ultimi incontri, mi sono imposto di dare minutaggio a tutti, perché sono convinto di aver bisogno, da ora in poi, di avere tutti gli elementi della rosa in condizione fisica e mentale ottimale. Sappiamo benissimo, soprattutto negli scontri diretti, che i tre punti valgono doppio, ancor di più potendo giocare in casa. Dobbiamo affrontarli con testa e determinazione, con il supporto del nostro pubblico e del calore dei tifosi. Nutro il desiderio che i giocatori più esperti prendano la squadra per mano, indirizzando i più giovani, che mettono in campo tutta la loro energia, verso l’obiettivo. Sono profondamente convinto di avere in mano una rosa che sta bene, sotto tutti i punti di vista, nonostante le più recenti perdite causate dagli infortuni. Con lo spirito, la giusta cattiveria e la voglia di far bene, tutti i tasselli del nostro puzzle andranno al loro posto. Nel Brescia mi aspetto una formazione determinata, con giocatori di qualità che conoscono la categoria, con tutta l’ambizione di volersi tirare fuori dal difficile motivo in cui si trovano. Sarà sicuramente una partita ricca di agonismo e di concretezza: più che del bel gioco, loro come noi sono a caccia di punti. Ai nostri tifosi chiedo ancora la loro fiducia e il loro calore: devo ringraziarli per quanto hanno fatto fino ad ora per questa squadra, senza mai abbandonarci nei momenti difficili”.