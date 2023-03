Venezia, domani al Penzo arriva il Como

Al termine dell’ultima pausa di campionato per gli impegni internazionali, nella Giornata 31 del campionato di Serie B 2022/23 il Venezia ospiterà allo Stadio Pier Luigi Penzo il Como, al decimo posto in classifica con sei lunghezze di vantaggio sui lagunari.



I precedenti

Venezia e Como contano 25 incontri in Serie B e si ritrovano allo Stadio Pier Luigi Penzo a distanza di 19 anni dall’ultimo appuntamento a Sant’Elena, nella stagione 2003/04. Delle nove sconfitte rimediate dal Venezia contro il Como in Serie B, soltanto due sono arrivate in gare interne: l’ultima nel settembre 1994 (0-1), con Giampiero Ventura alla guida. Inoltre, nelle 12 gare giocate in casa contro il Como nel torneo cadetto, soltanto una volta (4-2, nel marzo 1934) i veneti hanno incassato più di una rete (sei clean sheet nel parziale).



Statistiche e curiosità

Il Venezia ha pareggiato quattro delle ultime sei partite interne (1V, 1P) di Serie B: tante quante la gare chiuse in parità nelle precedenti 30 giocate al Penzo nel torneo cadetto, con quattro allenatori diversi (Vanoli, Javorcic, Zanetti e Dionisi). Inoltre, i veneti non infilano tre segni ‘X’ consecutivi in casa nella competizione dall’aprile 2019, con Serse Cosmi in panchina. Il Como è in serie positiva da sette partite (3V, 4N) di campionato: i lariani non mettono in fila più match senza sconfitte in Serie B dalla striscia di 10 collezionata tra ottobre e dicembre 2001 (9V, 1N), stagione dell’ultima loro promozione in Serie A. Sette degli otto pareggi del Como in trasferta in questo campionato sono arrivati con l’insediamento in panchina di Moreno Longo (da metà dello scorso ottobre): soltanto il Pisa ne ha collezionati altrettanti (sette) nel periodo; inoltre, i lariani hanno chiuso in parità gli ultimi quattro confronti esterni di Serie B e non registrano una serie più lunga lontano da casa nella competizione da ottobre 1983 - gennaio 1984. Il Como ha subito 18 gol (sui 36 totali, quindi il 50%) su sviluppi di palla inattiva, dei quali 11 a seguito di corner: record negativo in entrambi i casi nella Serie B in corso. Nessuna squadra, invece, ha incassato più reti su rigore del Venezia (sei al pari di Modena e Cagliari) in questo campionato.



Moduli e allenatori

Paolo Vanoli e Moreno Longo non si sono mai incontrati nella loro carriera da allenatori: nel girone di andata, era il tecnico della Primavera Andrea Soncin ad occupare la panchina lagunare ad interim, fino all’arrivo di mister Vanoli proprio nella giornata successiva al match contro il Como. Nello scorso turno di campionato, Moreno Longo ha raggiunto il considerevole traguardo di 150 partite da allenatore in Serie B: nella sua carriera in cadetteria, ha incontrato il Venezia in tre occasioni, registrando due vittorie e un pareggio. Nelle ultime tre partite, mister Longo ha adottato il 3-4-1-2 in alcune sue variazioni, così come mister Vanoli. Quest’ultimo ha recentemente impiegato Denis Cheryshev come trequartista in questa organizzazione di gioco, tornando al prediletto 3-5-2 solo in occasione dell’ultima partita contro l’Ascoli.





I marcatoriDopo non avere trovato il gol per otto partite di fila, Alberto Cerri ha realizzato tre reti nelle ultime cinque sfide di campionato: soltanto una in meno rispetto a quelle messe a referto dal capocannoniere dei lariani in tutte le precedenti 22 gare di questo torneo. Joel Pohjanpalo ha realizzato 10 reti in questo campionato e dal 2006/07 solo due giocatori del Venezia hanno fatto meglio in una singola stagione di Serie B: Mattia Aramu (11 nel 2019/20) e Francesco Forte (14 nel 2020/21).