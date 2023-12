Domani Venezia-Lecco, la presentazione di Vanoli

Alla vigilia della diciottesima giornata di Serie B 2023/24, che vedrà il Venezia affrontare il Lecco allo stadio Penzo domani alle ore 14:00, il tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli ha analizzato il momento della squadra e l’avversario.



“Il Lecco da quando ha cambiato allenatore ha fatto dei grandi risultati, è una squadra che propone gioco. Vengono da una brutta sconfitta anche loro ma sappiamo bene che queste squadre quando affrontano il Venezia ci mettono sempre qualcosa in più. Le grandi prestazioni portano alle grandi vittorie, dobbiamo superare questo momento con il lavoro senza preoccuparci e a testa alta. Tutte le squadre attraversano momenti meno positivi, a noi è successo in questo periodo. Nella vita ci sono sempre degli step di crescita, non guardo le sconfitte solo come un aspetto negativo ma come occasione per migliorarsi. Dopo due sconfitte non dobbiamo abbatterci, la forza del gruppo e del lavoro sono i valori che dobbiamo seguire per ripartire. Non mi sono mai interessato ai risultati delle avversarie, io penso sempre ad analizzare la mia squadra e a come migliorarla. Dobbiamo ancora crescere in certi aspetti, se commettiamo un errore bisogna dimenticarsene in fretta e ripartire al massimo senza abbassare la testa se vogliamo continuare ad inseguire un sogno. Questo campionato sarà ancora pieno di sorprese sicuramente, non vedo una squadra sopra a tutte le altre":