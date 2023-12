Domani Venezia-Südtirol, la presentazione di Vanoli

Alla vigilia della diciassettesima giornata di Serie B 2023/24, che vedrà il Venezia affrontare il Südtirol allo stadio Penzo domani alle ore 14:00, il tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli ha analizzato il momento della squadra e l’avversario.



“Questa settimana ci siamo allenati con la carica giusta per essere pronti in vista della partita di domani. Il Südtirol ha dimostrato di saper combattere e ha cambiato da poco allenatore quindi sarà una partita molto delicata. Sappiamo che giocare al Penzo davanti ai nostri tifosi rappresenta un grande punto di forza per noi. Credo nei miei giocatori, dobbiamo ancora maturare nella gestione degli episodi. La partita di Cremona ci ha dato consapevolezza della nostra forza e di ciò che dobbiamo migliorare quindi è uno stimolo in più per affrontare al meglio le prossime gare. Forse sabato scorso abbiamo voluto vincere a tutti i costi senza avere la giusta pazienza e, quando succede questo, c’è il rischio di perdere gli equilibri e la concentrazione. Fa tutto parte del nostro percorso di crescita, la Cremonese è stata più brava di noi a gestire quella situazione. Le sconfitte che abbiamo subito fin qui sono arrivate per dei dettagli che dobbiamo migliorare, una squadra come la nostra deve imparare a stare in alto. Le sconfitte servono sempre a far capire che nessuno è imbattibile, ma senza mai abbattersi. Rispetto allo scorso campionato, ci sono più squadre nelle prime posizioni che se la stanno giocando e per questo è ancora più bello. Ad oggi non guardiamo la classifica ma il Südtirol, sono contento perché abbiamo avuto modo di recuperare un po’ di giocatori che hanno lavorato in gruppo in settimana. Il bello del mio gruppo è che tutti stanno lottando per un obiettivo e la squadra ha bisogno di tutti gli elementi a disposizione.“