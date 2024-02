Domenica Venezia-Modena, la presentazione del match

La Giornata 25 di Serie B è alle porte e il Venezia FC si appresta ad affrontare il Modena allo stadio Penzo domenica alle ore 16:15.



I precedenti

Il Venezia ha vinto le ultime due sfide contro il Modena in Serie B (5-0 e 3-1 rispettivamente nel maggio e settembre 2023) e potrebbe inanellare tre successi consecutivi contro i canarini in campionato per la prima volta nel torneo. Dopo il successo per 3-0 in casa del Südtirol nell’ultimo turno di campionato, il Venezia potrebbe mettere in fila due successi di fila con annessi clean sheet in Serie B per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2020 (contro Pescara ed Empoli in quel caso).



Statistiche e curiosità

Il Venezia è la formazione che ha vinto il maggior numero di gare casalinghe (otto) e segnato più reti tra le mura amiche nella Serie B 2023/24 (26). Il Modena non ha vinto nessuna delle ultime sei trasferte in Serie B (3N, 3P) e potrebbe registrare più gare consecutive fuori casa senza successi in un singolo campionato per la prima volta dal periodo tra marzo e maggio 2016 (sette in quel caso con Hernan Crespo e Cristiano Bergodi in panchina). Se da una parte, solo il Lecco (4% - 1/26) ha realizzato in percentuale meno reti nei primi 15’ in questa Serie B rispetto al Venezia (5%, 2/43); dall’altra, solo Brescia (13) e Catanzaro (11) ne hanno concesse più del Modena (11) nella prima mezz’ora nel torneo in corso. Dall’inizio del 2022/23, stagione d’esordio di Joel Pohjanpalo in Serie B, l’attaccante arancioneroverde è il giocatore che ha contribuito al maggior numero di reti in cadetteria: 40, frutto di 30 gol e 10 assist – almeno otto in più di chiunque altro (a quota 32 Matteo Brunori – 25G, 7A). Con una rete nel prossimo match di campionato contro il Venezia, Antonio Palumbo (quattro gol finora in 22 presenze in questa Serie B) stabilirebbe il proprio record assoluto di marcature messe a segno in un singolo campionato cadetto (quattro anche con la maglia della Ternana nel 2022/23, in 35 presenze).



Moduli e allenatori

Paolo Vanoli e Paolo Bianco si affronteranno sabato per la seconda volta in carriera. L’unico precedente è quello della gara d’andata terminata 1-3 per gli arancioneroverdi. Paolo Vanoli ha affrontato la formazione gialloblu per 3 volte in carriera, conquistando 2 vittorie e 1 pareggio. Bianco ha incontrato i lagunari solamente nella gara d’andata di questo campionato. Nelle ultime partite di campionato, il Venezia ha utilizzato principalmente il 3-5-2, così come il Modena.