Domenica Venezia-Sampdoria: la presentazione del match

La Giornata 20 di Serie B è alle porte e il Venezia si appresta ad affrontare la Sampdoria allo stadio Pier Luigi Penzo domenica alle ore 16:15.



I precedenti

Dopo non avere vinto alcuna delle prime tre sfide con la Sampdoria in Serie B (1N, 2P) il Venezia ha trovato i tre punti nelle ultime due partite giocate contro i blucerchiati nella competizione – la più recente in questo campionato (2-1 esterno il 30 agosto 2023). Il Venezia ha perso senza segnare l’ultima gara contro una neoretrocessa in questa Serie B (1-0 per la Cremonese il 9 dicembre scorso) e potrebbe infilare due sconfitte di fila senza trovare la rete contro queste avversarie nella competizione per la prima volta dal 2020 (in quel caso, 0-1 contro il Frosinone l’8 febbraio e 0-2 contro l’Empoli il 3 luglio).



Statistiche e curiosità



Il Venezia ha perso due delle ultime quattro gare in questo campionato (2N) per i Lagunari tante sconfitte quante ne avevano raccolte nelle precedenti 15 partite giocate nella competizione (10V, 3N). La Sampdoria ha vinto l’ultima trasferta di Serie B (2-1 vs Reggiana) e potrebbe infilare due successi esterni di fila nella competizione per la prima volta con Andrea Pirlo alla guida. Se da una parte, la Sampdoria è la formazione che ha perso il maggior numero di punti una volta sopra nel punteggio in questo campionato (14); dall’altra, il Venezia è una delle tre ad averne guadagnati di più da situazioni di svantaggio nel torneo in corso (12, al pari di Cittadella e Südtirol). Joel Pohjanpalo (cinque reti in 15 presenze finora in questa Serie B) è uno dei tre giocatori ad avere portato più punti alla propria squadra con i propri assist nella competizione in corso: cinque (al pari di Roberto Insigne e Alessio Iovine), frutto di tre passaggi vincenti. La prossima sarà la gara numero 250 per Francesco Zampano in Serie B – la 19ª in questo campionato. Solo Antonio Raimondo (sette – nato il 18 marzo 2004) è più giovane di Sebastiano Esposito (cinque – 2. luglio 2002) tra i giocatori con più di tre reti all’attivo in questa Serie B; inoltre, da inizio novembre nessun giocatore ha segnato più gol del classe 2002 blucerchiato nel torneo cadetto (cinque, tutti su azione – sempre al pari dell’attaccante della Ternana).





Paolo Vanoli e Andrea Pirlo si affronteranno domenica per la seconda volta in carriera dopo il precedente del girone d’andata terminato con la vittoria per 1-2 del Venezia. Quella sfida rimane l’unico incontro di Vanoli con i blucerchiati e di Pirlo con i lagunari da allenatori. Nelle ultime partite di campionato, il Venezia ha utilizzato principalmente il 4-3-3. La formazione blucerchiata ha optato per il 4-3-2-1 nelle ultime tre sfide contro Reggiana, Feralpisalò e Bari nelle quali ha raccolto quattro punti.