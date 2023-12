Doppio innesto di mercato per il Mestre

Dopo le due entrate già annunciate, ovvero il centrocampista Andrea Viviani e l'attaccante Luca Rivi, il Mestre ingaggia altri due giocatori: Michele Spinelli e Sebastiano Verzini.



Michele Spinelli, classe 1998, originario di Cerignola (FG) è cresciuto nel Milan fino alla formazione Primavera. Ha esordito in prima squadra a San Severo, passa poi al Campobasso e ancora all’ AZ Picerno, con cui conquista una promozione in serie C. Poi altre esperienze in categoria con Lanusei, Arconatese e Brindisi fino ad arrivare al Chieti con cui disputa l’ultima stagione e mezzo e da cui proviene. Ha anche 6 presenze con le nazionali U15, U16 e U18.



Sebastiano Verzini è invece un fuoriquota classe 2004. Originario di Soave (VR), si è formato nelle giovanili del Chievo fino alla formazione Primavera. A seguito del fallimento della squadra veronese, attraversa l’Adige per militare nelle fila dell’Hellas Verona. Giocatore duttile, può ricoprire sia il ruolo di centrale, trequartista, che di mezz’ala.