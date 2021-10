Due piacevoli sorprese per l'AC Mestre

Girone C

Serie D Girone C

Sul fronte Prima Squadra si registrano due nuovi arrivi: il primo è Emanuele Busetto, classe ’92, già in arancionero per la prima parte di stagione nel 2015/16 e che successivamente ha maturato una notevole esperienza in categoria, militando – fra le altre – nel Cjarlins, nell’Adriese e, la scorsa stagione, nel Fidelis Andria. Busetto rinforzerà il reparto di centrocampo.

Arriva anche un portiere

L’altro arrivo è un portiere e si tratta di Matteo Da Re, giovane coneglianese del 2002 ma già con un’intera stagione da titolare passata nella Manzanese, dove era stato riconfermato prima del ritiro della squadra dal campionato di serie D.

Subito a disposizione

I due calciatori saranno disponibili già da domenica in occasione dell’incontro casalingo con la capolista Arzignano Valchiampo (stadio Francesco Baracca, inizio ore 14.30)