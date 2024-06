E' il giorno dei giorni: Venezia-Cremonese, arancioneroverdi in campo per riscrivere la propria storia

L'attesa è finita, è il giorno che per tanti giocatori vale un'intera carriera, la partita che può cambiare le sorti del prossimo futuro: il Venezia alle 20.30 a Sant'Elena sfiderà la Cremonese nella finale di ritorno dei playoff di Serie B. In un "Penzo" completamente esaurito da giorni, i ragazzi di Vanoli dopo il pareggio a reti bianche di Cremona, avranno i famosi due risultati su tre a favore per festeggiare il ritorno in Serie A dopo due anni. Come contro il Palermo, gli arancioneroverdi potrebbero attaccare fin dai primi minuti, d'altrocanto però anche la Cremonese potrebbe fare lo stesso considerando che la squadra di Stroppa deve vincere a tutti i costi: appare molto probabile una partita meno tattica rispetto alla finale d'andata. Il Venezia arriva da una vera prova di maturità, nella quale ha dimostrato di essere squadra che sa soffrire e che può gestire il risultato: il lavoro di Vanoli in un anno e mezzo è stato a dir poco stratosferico, trasformando una squadra che era in una crisi clamorosa e in piena zona retrocessione a una che si trova a 90 minuti dalla Serie A. Il fattore più rilevante però è che la rosa non ha subito uno stravolgimento, anzi, la maggior parte dei beniamini odierni del "Penzo" c'erano già nel momento di massima crisi: il calcio è veramente uno sport strano.

Per quanto riguarda le squadre in campo per il Venezia si dovrebbe rivedere titolare sulla fascia sinistra Zampano, in panchina a Cremona, e non Bjarkason. Per il resto Vanoli conferma il blocco dei playoff nel solito 3-5-2. Un solo cambio anche per i grigiorossi di Stroppa, con il congolese Pickel favorito su Collocolo come mezzala destra. Non ci sarà ancora il grande ex Johnsen.

Le probabili formazioni:

Venezia: Joronen, Idzes, Svoboda, Sverko, Candela, Tessmann, Busio, Lella, Zampano, Pierini, Pohjanpalo. All. Vanoli.

Cremonese: Saro, Antov, Ravanelli, Bianchetti, Zanimacchia, Pickel, Castagnetti, Buonaiuto, Sernicola, Vazquez, Coda. All. Stroppa.

Sono 24 i giocatori convocati dal tecnico Paolo Vanoli:



Portieri: Bruno Bertinato, Matteo Grandi, Jesse Joronen.

Difensori: Giorgio Altare, Antonio Candela, Ali Dembélé, Jay Idzes, Marco Modolo, Marin Šverko, Michael Svoboda, Maximilian Ullmann, Francesco Zampano.

Centrocampisti: Magnus Kofod Andersen, Bjarki Bjarkason, Gianluca Busio, Mikael Ellertsson, Mato Jajalo, Nunzio Lella, Tanner Tessmann.

Attaccanti: Denis Cheryshev, Christian Gytkjaer, Marco Olivieri, Nicholas Pierini, Joel Pohjanpalo.