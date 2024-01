Eccellenza, il Sandonà vince l'anticipo con il CLS

CITTÀ DI CAORLE LA SALUTE - SANDONA' 1-3



Caorle-La Salute (4-3-3): Vidizzoni, Momentè, Pezzuti, Uliari, Bravo, Gning (39' st Peresin), Fighera, Seno, Lirussi (24' st Corò), Stefani (33' st Teso), Banse. All. Davanzo.



Sandonà (3-5-2): Noè, Mazzon, Pasian, Granzotto, Fortunato, Abcha, De Stefani, Soncin, Berardi, Scroccaro (10' st Martini), Angi (10' st Crivaro). All. Bisiol.



Reti: pt 40' Uliari; st 12' e 49' De Stefani, 32' Fortunato (r).



Arbitro: Evangelista di Treviglio (assistenti Turchetto e Pescuzzi di Mestre).



Note: espulsi Uliari per somma di ammonizioni al 32' del st e Banse al 47' del st per proteste. Ammoniti Gning, Angi, Uliari, Soncin, Seno. Angoli 3-8. Recuperi pt 1', st 4'. Spettatori 300 circa.



Caorle. Il Sandonà ritorna ai tre punti dopo una vita, imponendosi in rimonta per 3-1 nell'anticipo del sabato sul Città di Caorle-La Salute. Primo tempo con pochi lampi fino al vantaggio litoraneo con l'ex Uliari. Nella ripresa i biancocelesti pareggiano, Uliari viene espulso e commette fallo da rigore, Fortunato non perdona e De Stefani nel recupero chiude i conti.



Completo nero per il CLS, completamente rinnovato nel mercato invernale: 4-3-3 il modulo dei litoranei, ben sette degli undici titolari sono arrivati lo scorso mese. Molti gli ex, a partire da mister Davano. Maglia classica biancoceleste per il Sandonà, schierato con il 3-5-2: Angi e Mazzonsugli esterni, Scroccaro a supporto della punta Berardi. Al 10' tiro di Fortunto, Vidizzoni in due tempi blocca. Un minuto più tardi il sinistro dal limite di De Stefani esce di poco alla destra del portiere. E' una partita che fatica tremendamente a salire di tono, praticamente priva di occasioni significative: al 23' si vede per la prima volta il CLS con un colpo di testa di Lirussi alto di un metro abbondante. Al 30' ci prova Stefani su calcio di punizione da una ventina di metri, blocca Noè. La partita si sblocca al 40': Momente tiene vivo un pallone che pareva perso sulla fascia sinistra, mette in mezzo, ci prova Seno ma viene murato, raccoglie Uliari che da due passi insacca con l'aiuto della traversa il più classico gol dell'ex. Nei minuti successivi non succede praticamente più nulla fino al fischio di Evangelista che segna la fine del primo tempo.



Dopo l'intervallo si riparte con gli stesse 22 in campo, ne cambia però due poco dopo il Sandonà: out ngi e Scroccaro, dentro Martini e Crivaro. I biancocelesti al 12' tornano in parità: corner di Fortunato, colpo di testa di De Stefani, tocca Vidizzoni ma non basta per evitare la rete. Al 16' Fortunato si mette in proprio e calcia direttamente da punione, la conclusione è indisidiosa, si salva in corner il portiere. I biancocelesti continuano spingere e accumulano parecchi tiri dalla bandierina, il CLS non riesce invece più a uscire dalla propria metà campo. Al 29' Berardi sfugge in velocità a Uliari che poi lo stende vistosamente: rigore ed espulsione per il difensore litoraneo che era già stato ammonito. Dal dischetto lo specialista Fortunato trasforma, spiazzando il portiere. Il Sandonà al 39' va un passo dal colpo del KO: bel passaggio filtrante di De Stefani per il neo entrato Crivaro, il cui tocco morbido ad anticipare l'uscita di Vidizzoni esce per una manciata di centimetri. Molto confusionaria la reaione del CLS che invece rischia ancora di subire gol: al 43' percussione sulla sinistra di Martini che va al tiro, ci mette una pezz a il portiere, ci riprova De Stefani, lo chiude Teso. Al 47' cross basso di Corò, sul secondo palo arriva Fighera che tira, deviazione decisiva in corner di un difensore. Il Sandonà a tempo scaduto chiude i conti ancora con De Stefani che infila Vidizzoni dopo che quest'ultimo gli aveva respinto la prima conclusione. CLS che chiude in 9 dopo l'espulsione di Banse per proteste.