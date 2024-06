Eccellenza, Alessandro Bisiol lascia la panchina del Sandonà

Il Calcio Sandonà 1922 annuncia che per la stagione 2024/2025 Alessandro Bisiol non siederà più sulla panchina della prima squadra. Il tecnico, per scelta personale, ha deciso di non proseguire più nel proprio incarico di allenatore dopo aver conquistato il secondo posto in campionato e raggiunto le semifinali nazionali sfiorando la Serie D.



La società fa sapere che nei prossimi giorni verrà ufficializzato il nome del nuovo allenatore e dei responsabili delle diverse aree sportive.