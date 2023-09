Eccellenza B, lo Spinea perde con lo United Borgoricco Campetra e resta a secco

SPINEA-UNITED BORGORICCO CAMPETRA 0-1



SPINEA: Urban, Busatto, Porcino, Beniamin (27’ s.t. Minio), Zanon, Donè (27’ s.t. Taddia), Riccato, Manente (27’ s.t. Coppola), Gemelli, Bezze (8’ s.t. Peresin), D’Appolonia (36’ s.t. Penzo). A disp. Keber, Compagno, Giovine, Petti. All. Matteo Vianello.

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Piva, Girardi, Scremin, Regazzo, Buson, Zantomasi, Tescaro (37’ s.t. Vasic), Stevanin, Cappella (34’ s.t. Barichello), Volpato, Marangoni. A disp. Cherubin, Tonini, Rosa, Fighera, Galliot, Scappin. All. Massimo Malerba.

ARBITRO: Pastore di Verona.

RETE: 25’ s.t. Marangoni.

Seconda sconfitta consecutiva per lo Spinea che all'Allende viene battuto di misura dallo United Borgoricco Campetra. United all’arrembaggio fin dai primi minuti: in rapida successione i padovani vanno ad un passo dal vantaggio con una capocciata di Zantomasi fuori di un soffio, una conclusione di Tescaro murata dall’uscita di Urban, una semirovesciata di Cappella che si spegne a fil di palo e un’incornata di Buson che sibila sul fondo per questione di centimetri. Lo Spinea risponde con un pericoloso colpo di testa di D’Appolonia. Nella ripresa è lo United a menare le danze, fino a trovare il gol decisivo al 70’: imbucata di Girardi per Marangoni e fucilata imprendibile dell’esterno che non lascia scampo a Urban. Nei minuti finali gli ospiti sfiorano il raddoppio in contropiede con il neoentrato Barichello e con Regazzo, il quale arriva alla battuta a rete con un attimo di ritardo.