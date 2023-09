Eccellenza B, varato il nuovo Città di Caorle-La Salute

Nella splendida location del Baia Blu Beach ad Altanea si è svolta ieri sera la presentazione del Città di Caorle-La Salute alla presenza dei simpatizzanti e delle autorità sportive e civili. Presenti infatti il vicepresidente del Comitato Regionale Veneto Roberto Mamerti, la delegata del comitato di San Donà Manila Bisiol, gli assessori Katiuscia Mattia e Munerotto Doretto per Caorle e Luca Ricatto per San Stino e infine il presidente della fondazione "Caorle Città dello sport" Renato Finotto.

Presentatore della serata il dirigente Flavio Piasentin, il quale ha passato poi la palla a Johannes Palla, main sponsor della società litoranea con il gruppo immobiliare Pareus. L'imprenditore, fondatore del fondo d'investimento Habona di Francoforte, ha fatto gli auguri alla squadra per la nuova stagione, rinnovando il sostegno al club e ulteriori investimenti a Caorle.

Dopo i brevi interventi del presidente Flavio Favero e del capitano Fabio Bravo, la parola è passata alle autorità civili con i saluti dei vari assessori presenti, a cui ha fatto seguito il presidente del CRV Roberto Mamerti. Tra i temi richiamati il fatto che la struttura di Caorle subirà nei prossimi mesi alcuni interventi e soprattutto verrà realizzato un campo di allenamento in erba sintetica, la funzione sociale del calcio nella crescita dei giovani e la nuova struttura dello sport.

Presentata poi i giocatori che comporranno la rosa del CLS 2022-2023, un gruppo piuttosto numeroso che ha visto l'ingresso di una decina di nuovi giocatori: molti di questi sono dei volti già visti a Caorle come Battistutta, Pasqual e Cadamuro, del tutto nuovi invece il portiere ex Vittorio Falmec Memo, il terzino Peresin dal Portomansuè e il centrale Uliari dal Sandonà. Tra i confermati Bravo, Zentil, Teso, Fiore, Seno, Livotto e Dariol. Infine da segnalare il rientro di Della Bianca dopo il lungo stop forzato dell'anno scorso.

Al timone della squadra Andrea De Cecco che, dopo aver condotto la squadra alla salvezza diretta da subentrato, così ha parlato ieri sera: "Si respira un grande entusiasmo qui a Caorle, non solo per quanto riguarda il calcio. Vorrei cavalcare l'onda dell'entusiasmo e portarlo all'interno della squadra, non siamo partiti benissimo in coppa però penso di avere tra le mani un gruppo molto importante con molta qualità. La società è solida, con tante persone a disposizione, ci sono campi e strutture: vorrei aprire un ciclo e raggiungere delle posizioni importanti.

Infine è intervenuto il diesse Corrado Dal Bianco: "Ringrazio la società per l'opportunità, spero di aver fatto un buon lavoro e sono contento di quello che è stato fatto insieme al mister e a Gianluca Didonè. Sono convinto che la squadra possa fare bene, l'obiettivo è quello della salvezza e dopo se arriverà qualcosa di meglio ben venga. E' un bel gruppo guidato da un ottimo allenatore".

LA ROSA DEL CLS

Portieri: Leonardo Castorina, Gianluca Memo, Leonardo Tonello.

Difensori. Tomas Battistutta, Michael Fiore, Mattia Gavagnin, Giulio Padovese, Riccardo Peresin, Dario Teso, Matteo Uliari, Marco Zentil.

Centrocampisti: Fabio Bravo, Mattia Brunelli, Marco Cadamuro, Tommaso Damo, Gregorio Livotto, Cristiano Pagnoni, Giacomo Seno, Mattia Lazzarini.

Attaccanti: Kledi Beqiri, Riccardo Cuzzi, Elia Dariol, Stefano Della Bianca, Cesare Pasqual, Mattia Stefani, Marco Vio.

LO STAFF

Allenatore: Andrea De Cecco

Preparatore atletico: Andrea Davanzo

Allenatore dei portieri: Mattia Gonella

Massaggiatore: Antonio Crovato

Fisioterapista: Enrico Simonella

Direttore tecnico: Fabrizio Tasca

Direttore sportivo: Corrado Dal Bianco

Direttore generale: Gianluca Didonè