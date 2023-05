Eccellenza, Calvi Noale-Godigese lo spareggio playoff verso la Serie D

La Calvi Noale scende in campo nei playoff di Eccellenza: la squadra di mister Nico Pulzetti, promossa già al secondo turno grazie ai punti di vantaggio sull'Opitergina, domenica alle 16.30 se la vedrà con la Godigese. I padroni di casa in questo modo arrivano all'appuntamento più riposati, un fattore da non sottovalutare vista la dispensiosa stagione con tantissime partite.

I biancocelesti scenderanno in campo forti dei due risultati su tre a favore, in quanto meglio piazzati in campionato. Chi passà troverà nel primo turno degli spareggi nazionali la vincente dei playoff del girone A di Eccellenza lombarda.

Il fischietto designato è Michele Liviero della sezione di Vicenza, il quale ha già diretto la Calvi quest'anno (Liapiave-Calvi Noale 1-4, Opitergina-Calvi Noale 2-3 e UBC-Calvi Noale 4-0).