Eccellenza, mister Pulzetti della Calvi Noale protesta dopo il pareggio con l'Eclisse

La Calvi Noale esce con un pareggio dal campo dell'Eclisse Carenipievigina. Finisce 0-0 al D'Agostin, un risultato che non soddisfa più di tanto l'allenatore Nico Pulzetti:

"E' stata una bella partita, nel rimo temo otevamo erò fare qualcosa di più. Sono le classiche partite in cui può bastare un episodio, in ogni caso ci portiamo a casa il punto per me come si era messa. Dispiace comunque, ci sono state diverse decisioni arbitrali che non mi hanno convinto: l'espulsione di Pellegrini è folle per me e ci manca un calcio di rigore. Adesso affronteremo due artite importanti, è lunga la strada e c'è da lavorare. La strada è comunque quella giusta, a fine aprile vedremo dove siamo.