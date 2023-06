Eccellenza, capitan D'Odorico lascia il Portogruaro

Francesco D'Odorico lascia il Portogruaro: il capitano l'anno prossimo non indosserà più la maglia granata. Una decisione che il difensore classe '92 ha dovuto prendere forzatamente visto che la squadra da quest'anno si allenerà di pomeriggio, con la conseguenza che giocatori impegnati con un lavoro come lui dovranno cambiare aria.

Questa la sua lettera di saluto pubblicata su Facebook: "Grazie per questi 8 anni di pura passione passati assieme indossando la gloriosa maglia granata dell’ASD Portogruaro Calcio. Assieme abbiamo vinto e imparato tanto tanto!! Grazie ai tifosi sempre presenti e pronti a sostenerci nelle vittorie e nelle sconfitte. Grazie ai presidenti. Grazie ai tanti mister conosciuti. Grazie ai direttori sportivi. Grazie a tutti gli addetti ai lavori che lavorando nell’ombra non ci hanno fatto mancare nulla. Il grazie più grande va a tutti i miei compagni di spogliatoio e di vita con i quali ho potuto condividere momenti indimenticabili della mia vita!! Il calcio per me è tanto impegno, è tanta passione...purtroppo non è e non sarà mai un lavoro. Per questo motivo le strade sicuramente si separeranno quest’anno…sperando sia un arrivederci".