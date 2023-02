Eccellenza, cinquina dello Spinea sull'Opitergina

SPINEA - OPITERGINA 5-0



GOL: pt 12’ pt Zanon, pt 41' pt e pt 44' Bezze, st 14' Pozzebon, st 29’ Barzaghi



SPINEA: Urban, Zamengo (st 18’ Busatto), Numi, Minio (st 36’ Lazzari), Marzocchi, Zanon, Riccato (st 16’ Boni), Barzaghi, Pozzebon (st 30’ Soligo), Alessandro Bezze (st 24’ Rampin), Alessio Bezze. All. Matteo Vianello



OPITERGINA: Vizzo, Perinot, Rosina (st 24’ Benedetti), Cotali (st 1’ Vianello), Pellegrini, Granzotto, Tagliapietra (st 36’ Furlan), Botter (st 1’ Salviato), Morbioli, Carniato, Pontin (pt 33’ Tesolat). All. Bodo



ARBITRO: Esposito di Pescara

Clamorosa cinquina dello Spinea che batte 5-0 l'Opitergina e continua nella serie positiva di dopo una vittoria e un pareggio. All'Allende l'episodio che decide il match arriva dopo pochi minuti quando Pellegrini riceve un cartellino rosso per un fallo di reazione su Pozzebon in area. Dal dischetto va Minio ma Vizzo riesce a parare. Poco male per i gialloblu che trovano il gol con l'incornata di Zanon. Sul finire di primo tempo salgono in cattedra i gemelli Bezze: Alessandro al 41' infila Vizzo con una botta a giro mentre Alessio pochi minuti dopo segna di testa. Nella ripresa l'Opitergina tenta una reazione d'orgoglio ma Pozzebon e Barzaghi incrementano il punteggio a favore della squadra di mister Vianello. Lo Spinea si allontana così dalla zona della retrocessione diretta e va a -5 dalla salvezza diretta.